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Рождество в ООС: в Краматорске разоблачили незаконную продажу алкоголя (Фото)

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Рождество в ООС: в Краматорске разоблачили незаконную продажу алкоголя (Фото)
08:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В районе ООС нашли безакцизний элитный алкоголь на полмиллиона гривен.

В районе ООС обнаружена партия ликероводочных изделий известных брендов без марок акцизного налога на сумму полмиллиона гривень.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Накануне Рождественских праздников ... в одном из магазинов Краматорска установлен факт реализации и хранения элитных алкогольных напитков, на которых отсутствовали марки акцизного налога установленного образца. По результатам проведенных мероприятий в рамках административного производства, из незаконного оборота изъято более 500 литров ликероводочных изделий известных брендов в ассортименте, ориентировочной стоимостью более полумиллиона гривень", - говорится в сообщении.

Как информируют в ООС, составлен протокол по ч.1 ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца").

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Отмечается, что ответственность по этой статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривает наложение штрафа от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией таких алкогольных напитков.

Материалы направлены на рассмотрение местного суда для принятия законного решения.

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Донбасс, Краматорск, ООС.
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