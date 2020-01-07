Рождество в ООС: в Краматорске разоблачили незаконную продажу алкоголя (Фото)

Новости Украины:В районе ООС нашли безакцизний элитный алкоголь на полмиллиона гривен.

В районе ООС обнаружена партия ликероводочных изделий известных брендов без марок акцизного налога на сумму полмиллиона гривень.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Накануне Рождественских праздников ... в одном из магазинов Краматорска установлен факт реализации и хранения элитных алкогольных напитков, на которых отсутствовали марки акцизного налога установленного образца. По результатам проведенных мероприятий в рамках административного производства, из незаконного оборота изъято более 500 литров ликероводочных изделий известных брендов в ассортименте, ориентировочной стоимостью более полумиллиона гривень", - говорится в сообщении.

Как информируют в ООС, составлен протокол по ч.1 ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца").

Отмечается, что ответственность по этой статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривает наложение штрафа от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией таких алкогольных напитков.

Материалы направлены на рассмотрение местного суда для принятия законного решения.