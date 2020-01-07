Подарок на Рождество: центр Ровного остался без воды

Новости Украины:Жителей Ровно предупредили об аварии в центре города.

Центральная часть в Ровном из-за аварии на водопроводе осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровнооблводоканала".

Отмечается, что вечером, 6 января, на водопроводе по улице Пушкина произошел порыв.

"Чтобы не портить жителям центральной части города праздник, было принято решение не перекрывать водоснабжение на Сочельник, а решили сделать это ночью - с 00:00 часов", - говорится в сообщении.

Уже завтра с утра вся необходимая спецтехника и аварийные бригады "Ривнеоблводоканала" будут работать над устранением повреждения.

"Наши специалисты приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварийную ситуацию и восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.