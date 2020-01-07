Украинскую колядку запели даже в оккупированном Крыму

Новости Украины:В аннексированном Севастополе во время рождественской службы исполнили песни и колядки на украинском языке.

В аннексированном Севастополе 6 января на церковных праздничных службах по случаю Рождества Христова исполняли колядки и песни на украинском языке, в частности, "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

В центре города в Покровском соборе устроили рождественский концерт двух церковных хоров, передает "Крым.Реалии".

После службы певчие собрались у вертепа с фигурками библейских персонажей и начали петь рождественские песни на украинском языке: "Нова радість стала", "На небі зірка", "Тиха ніч, свята ніч", "Щедрик". По наблюдению журналиста, некоторые верующие подпевали хору.

В 2018 году в Севастополе на рождественских концертах также выполняли "Щедрик" украинского композитора Леонтовича.

На материковой части Украины Рождество Христово празднуется по Юлианскому и Григорианскому календарю. Оба праздника являются государственными.