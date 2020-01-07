Скачать
Вторник, 07.01.2020
Зеленский и Помпео поговорили о ситуации на Ближнем Востоке
Зеленский и Помпео поговорили о ситуации на Ближнем Востоке
Аваков: Мы ожидаем решения австралийской стороны
Аваков: Мы ожидаем решения австралийской стороны
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Что подарить на Рождество 2020: в случае если вы еще не выбрали подарок родным и близким
Что подарить на Рождество 2020: в случае если вы еще не выбрали подарок родным и близким

Глава УГКЦ разделил Святую вечерю с людьми преклонного возраста (Видео)

Глава УГКЦ разделил Святую вечерю с людьми преклонного возраста (Видео)
00:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УГКЦ

Новости Украины:Блаженнейший Святослав разделил Святую вечерю с людьми пожилого возраста.

Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав в Навечерие Рождества Христова, 6 января 2020 года, в Патриаршем соборе Воскресения Христова разделил Святую вечерю с людьми преклонного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

На вечерю собралось более 140 человек преклонного возраста из Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей. Среди присутствующих — одинокие пожилые люди, вынужденные переселенцы и люди с инвалидностью.

Святая вечеря началась с общей молитвы и приветственного слова Блаженнейшего Святослава, который выразил большую радость, что в Навечерие Рождества имеет возможность быть вместе с людьми преклонного возраста.

"Мне сегодня выпала особая честь – привилегия приветствовать всех вас здесь, в нашем Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, чтобы мы вместе могли сесть за праздничный Святой рождественский ужин", – сказал Блаженнейший Святослав гостям.

Епифаний призвал помолиться за тех, кто празднует Рождество в плену (Видео)

Он напомнил, что в Евангелии нам повествуют, как родился Христос, волхвы с Востока пришли и принесли нашему Спасителю свои сокровища: ладан, миро и золото.

"Сегодня наша Киевская архиепархия здесь в соборе приносит к вертепу Христа золото. Потому что тем золотом не является какой-то там драгоценный металл. Тем золотом есть наши люди золотого возраста. Это самый большой клад, который мы имеем, которым мы радуемся и сегодня мы особенно хотим вас принести в дар нашему новорожденному Спасителю. И мы вместе с вами на всю Украину и на весь украинский мир из сердца нашей Церкви извещаем очень хорошую весть: Христос родился! Славим Его!", – отметил Предстоятель.

Гончарук поздравил украинцев с Рождеством

Глава УГКЦ также разделил с присутствующими рождественскую просфору, подойдя к каждому с благословением и пожеланием радостных Рождественских праздников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УГКЦ, Святослав Шевчук, Рождество.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
02 Визит Меркель к Путину: чего ожидает Украина
03 Олег Винник и Александр Пономарев спели знаменитую колядку (Видео)
04 "Ожидание чуда": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
05 Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания
Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания
Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке
Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь