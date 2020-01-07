Трагедия в Одесской области: подростка обнаружили повешенным

Новости Украины:Правоохранители расследуют обстоятельства гибели несовершеннолетнего жителя Ренийского района.

В селе Новосельское Ренийского района Одесской области обнаружен повешенным подросток.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера 16-летнего местного жителя обнаружили повешенным в теплице односельчан, у которых он периодически подрабатывал, чтобы прожить.

Как отмечается, погибший проживал с сестрой, которая старше его на 3 года. Учился подросток в десятом классе.

"Друзья, учителя и односельчане отзываются о нем только с положительной стороны", - сообщили в главке.

Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего полицейские не обнаружили. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Тело направлено на экспертизу, которая установит причину смерти. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.