В общежитии Одессы прогремел взрыв: есть пострадавшие (Видно)

Новости Украины:В одном из общежитий Одессы произошол взрыв, в результате чего три человека получили многочисленные осколочные ранения.

В Одессе злоумышленник взорвал гранату в общежитии, госпитализированы три человека.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в общежитии на улице Радостной (Малиновский район города).

Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки в кухне общего пользования.

"Позднее к ним напросился еще один сосед, с которым у компании время от времени ранее возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт, после чего "незваный гость" покинул компанию", - рассказали в главке.

Как отмечается, через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой, предварительно, РГД-5. Бросив гранату в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и сбежал.

В результате взрыва три человека, находившиеся в кухне, получили многочисленные осколочные ранения, они госпитализированы.

Повреждены помещения общежития, выбиты двери, окона, имущество кухни.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками.

Принимаются меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого. Также решается вопрос о квалификации данного события.