Жителей столицы предупредили об ограничении движения траспорта

Новости Украины:В центре Киева ограничат движение во время празднования Рождества

С 12.00 вблизи Софийской площади в Киеве в связи с Шествием звездочетов и концертом будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение транспорта будет запрещено до 17.00 вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софийской до Рыльского переулка).

В случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями: троллейбусы № 6 - от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Кроме того, Шествие звездочетов и другие праздничные мероприятия состоятся сегодня днем на Контрактовой площади.