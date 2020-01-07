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Полиция задержала одесского насильника

Полиция задержала одесского насильника
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

В Одесской области за изнасилование 14-летней девочки задержан мужчина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в Окнянском районе.

О происшествии в полицию сообщила старшая сестра 14-летней девочки, которой та рассказала о случившемся.

По словам ребенка, когда она была в гостях у 24-летнего односельчанина, который угостил ее пивом, а потом, пригрозив физической расправой, изнасиловал.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины.

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Ребенка осмотрели врачи, полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Мужчине, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, следователи объявили о подозрении. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Изнасилование, Одесская область, Нацполиция.
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