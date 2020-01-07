Полиция задержала одесского насильника

В Одесской области за изнасилование 14-летней девочки задержан мужчина.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в Окнянском районе.
О происшествии в полицию сообщила старшая сестра 14-летней девочки, которой та рассказала о случившемся.
По словам ребенка, когда она была в гостях у 24-летнего односельчанина, который угостил ее пивом, а потом, пригрозив физической расправой, изнасиловал.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины.
Ребенка осмотрели врачи, полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.
Мужчине, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, следователи объявили о подозрении. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.