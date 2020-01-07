Украинские пограничники задержали двух турецких нелегалов

Новости Украины:В Госпогранслужбе отчитались о задержании двух нелегалов, которые хотели незаконно перейти границу с Польшей.

Во Львовской области вчера вечером, 6 января, пограничники задержали двух нелегалов, которые пытались попасть в Польшу. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"Вчера вечером во Львовской области пограничники отдела "Смильница" совместно с оперативными сотрудниками задержали двух нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Польшу. Нарушители - граждане Турции 1980 и 1996 рождения", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, нелегалов остановили за 200 метров от границы Евросоюза. Как выяснилось, они прибыли в Украину на законных основаниях около месяца назад.

Мужчин задержали в административном порядке. Меру наказания им определит суд. Вместо желаемого Евросоюза их ждет возвращения в страну происхождения", - говорится в сообщении.