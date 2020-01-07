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Поезд в "Борисполь" снова сломался по дороге в аэропорт

Поезд в "Борисполь" снова сломался по дороге в аэропорт
16:55 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Пассажиров пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт.

Поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь, 7 января около 13:30 совершил вынужденную остановку возле станции Демеевская (г. Киев). Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что пассажиров пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт.

"Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом который является производителем подвижного состава. В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю", - говорится в сообщении.

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Дизель-поезд, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, в декабре 2019 года запустили на маршруте с киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".

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Киев, Аэропорт, Борисполь, Экспресс Киев-Борисполь.
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