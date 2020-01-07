Луцким гвардейцам удалось спасти одного из двух участников пожара

Новости Украины:На Волыни во время пожара погиб 73-летний мужчина.

В Луцке во время пожара погиб 73-летний мужчина, еще одного удалось спасти. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Луцкие гвардейцы, выполняя задачи по охране общественного порядка, первыми прибывшие на пожар и спасли мужчину, который самостоятельно не мог ходить. Другой мужчина, который находился в горящем доме, к сожалению, погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Так, сначала гвардейцы обнаружили тело мужчины, который лежал у открытой входной двери. Он не мог встать и умолял о помощи. Взяв за руки и ноги, гвардейцы быстро вынесли его на улицу в безопасное место.

"Второго мужчину, которому в конце января должно было исполниться 74 года, спасти его так и не удалось. Он погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.