Скачать
Вторник, 07.01.2020
Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард
Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
В ПСЖ прояснили ситуацию с Кавани
В ПСЖ прояснили ситуацию с Кавани
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов
18:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:На Рождество обошлось без потерь со стороны украинских военных.

Боевики на Донбассе во вторник, 7 января, один раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли силы ООС из гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Указано, что боевики обстреляли защитников населенного пункта Васильевка.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сказано в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что 7 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Соблюдается режим тишины.

"Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 3900 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, предоставляют людям медицинскую помощь", - сказано в сообщении ООС.

Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: свежие идеи стильного французского нейл-арта (Фото)
02 Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки
03 7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
04 Телескоп "Хаббл" заснял галактику-гиганта (Видео)
05 Самые полезные напитки для здоровья почек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин в Сирии встретился с Асадом
Путин в Сирии встретился с Асадом
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
&quot;Украденное Рождество&quot;: прогноз погоды на 7 января
"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
Чем опасно переедание и как восстановиться после праздников
Чем опасно переедание и как восстановиться после праздников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь