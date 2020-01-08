ЧП в аэропорту Одессы: неизвестный снес шлагбаум и кричал о минировании

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании аэропорта, зданий горсовета и управления СБУ.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на ряде объектов, в том числе стратегических, произойдет взрыв.
"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение, - международный аэропорт "Одесса", Одесский городской совет и здание УСБУ в Одесской области", - сообщили в главке.
Как отмечается, сейчас указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.
Как сообщил в Facebook бывший советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, сегодня неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, после чего прорвался к пассажирскому терминалу.
Мужчина - в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть".
"Он начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали правоохранители, пассажиров в терминале и персонал эвакуированы, территорию проверяют взрывотехники, задержаны рейсы", - сообщил Форостяк.
Напомним, полицейские задержали мужчину, угрожавшего заминировать Винницкий отдел полиции.