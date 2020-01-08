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В Одесской области мужчина с топором взял в заложники собственных родственников

В Одесской области мужчина с топором взял в заложники собственных родственников
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Одесской области 21-летний мужчина закрыл в доме сестру с тремя малолетними детьми.

В Овидиопольском районе Одесской области вооруженный топором мужчина взял в заложники родную сестру и ее троих малолетних детей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в частном доме 21-летний мужчина, вооруженный ножом и топором, закрыл в доме сестру с тремя малолетними детьми, и угрожает физической расправой.

"Первыми по вызову прибыли сотрудники территориального отдела полиции. В ответ на требование открыть дверь и выпустить женщину с детьми, вооруженный топором и ножом злоумышленник, закрылся в доме, стал угрожать расправой и полицейским", - сообщили в главке.

Как отмечается, чтобы не допустить обострения ситуации и избежать возможных человеческих жертв, на помощь прибыли бойцы батальона полиции особого назначения.

Они освободили женщину с детьми, а их родственника задержали. Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины стала обида на сестру, которая не пускала его переночевать после ссоры с матерью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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По факту угрозы работникам правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. 

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Полиция, Заложники, Одесская область, Происшествие.
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