Минобороны подало в суд на подрядчика реконструкции Шулявского моста

Новости Украины:В Минобороны считают, что компания "Северо-Украинский строительный альянс" нарушила условия контракта и должна возместить 611 миллионов гривень.

Министерство обороны подало иск против ООО "Северо-Украинский строительный альянс" (входит в корпорацию "Укрбуд") на 611 миллионов гривен. Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений.

В исковом заявлении говорится, что компания нарушила условия контрактов от 14.09.2018 и 17.05.2018, не выполнив обязательств перед Минобороны по реконструкции складов боеприпасов.

По данным Минюста, "Северо-Украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, бывшему внештатному помощнику бывшего народного депутата и экс-президента коропорации "Укрбуд" Максима Микитася.

В июне 2018 года "Северо-Украинский строительный альянс" выиграл тендер на реконструкцию Шулявского путепровода. Работы должны были выполнить за 598,5 млн грн. В октябре 2018 года стоимость реконструкции моста увеличили на треть - до 814,5 млн грн.

Заказчик пояснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов.