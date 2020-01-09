Скачать
Четверг, 09.01.2020
Итоги дня 8 января: авиакатастрофа борта PS752, ракетный удар по базам США в Иране и международные резервы Украины
Итоги дня 8 января: Авиакатастрофа борта PS752 и ракетный удар по базам США
В Украине 9 января объявлено днем траура
В Украине 9 января объявлено днем траура
Реал стал первым финалистом Суперкубка Испании, обыграв Валенсию (Фото, Видео)
Реал стал первым финалистом Суперкубка Испании, обыграв Валенсию (Фото, Видео)
Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего
Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего

Ситуация на Донбассе: боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены

Ситуация на Донбассе: боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены
08:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих.

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Лебединского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены

Также четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды вблизи н.п. Хутор Вольный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов, неподалеку с Новоалександровкой - из стрелкового оружия, у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
02 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
03 Украинские международные резервы достигли семилетнего максимума
04 Авиакатастрофа в Иране: Украина направляет специалистов в Тегеран
05 Беременность не помеха: Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии купальников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин в Сирии встретился с Асадом
Путин в Сирии встретился с Асадом
Ситуация на Донбассе: боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены
На Донбассе боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены
В Украину возвращается зима: где ожидаются дожди с мокрым снегом и гололед
Мокрый снег и гололед: в Украину возвращается зима
Рецепт дня: Пицца без теста за 5 минут
Рецепт дня: Пицца без теста за 5 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь