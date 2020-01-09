Ситуация на Донбассе: боевики применили артиллерию, трое бойцов ранены

Новости Украины:Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих.

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Лебединского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Также четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды вблизи н.п. Хутор Вольный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов, неподалеку с Новоалександровкой - из стрелкового оружия, у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.