День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены

Новости Украины:Двое украинских военнослужащих ранены на Донбассе.

В течение суток среды, 8 января, боевики на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный (Луганская обл. – Ред.) с общим расходом 42 мин калибра 120 мм. Сегодня, 8 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Напомним, у Азовского побережья обнаружили корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных.