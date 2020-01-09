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В харьковской колонии заключенные готовили бунт, введен особый режим

В харьковской колонии заключенные готовили бунт, введен особый режим
10:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В колонии Харькова осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли, введен режим особых условий.

В Алексеевской исправительной колонии №25 города Харькова осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли. В связи с этим в колонии был введен режим особых условий.

Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Facebook.

Отмечается, что 8 января в учреждении был организован и проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств из других учреждений межрегионального управления, в том числе групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования. Во время обыска были обнаружены запрещенные предметы, в частности мобильные телефоны.

Отдельные заключенные бурно отреагировали на обыск и пытались помешать тюремщикам. В связи с этим к отдельным осужденным была применена физическая сила и наручники. После чего они были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья, как отметили в госслужбе, удовлетворительное.

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Там также добавили, что в колонии введен режим особых условий с 8 января 2020 года, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия. Оперативную обстановку в исправительной колонии тюремщики оценивают, как удовлетворительную и управляемую администрацией.

Напомним, в мае 2019 бунт произошел в Южной колонии №51 в Одессе. Пострадали 13 работников исправительного учреждения, трое из них были госпитализированы.

Органы прокуратуры в Одесской области зарегистрировали два уголовных производства после бунта в исправительной колонии №51. Одно касается дезорганизации работы колонии, а второе - обращений и жалоб осужденных.

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Харьков, Заключенные, Тюрьма, Бунт.
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