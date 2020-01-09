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В Харьковской области подросток пытался покончить с собой: известна причина

В Харьковской области подросток пытался покончить с собой: известна причина
13:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Волчанске Харьковской области подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери.

В Волчанске Харьковской области полиция предотвратила самоубийство 11-летнего мальчика. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О том, что на крыше 9-этажного дома стоит ребенок, правоохранителям сообщил местный житель. Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание родной матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав.

"По адресу немедленно выехали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь. Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик, и высказывал намерения прыгнуть вниз. Благодаря срочным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей", - говорится в сообщении.

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В отношении отца мальчика составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Луцке из окна дома выпали двое 15-летних девушек, одна из которых погибла.

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Харьковская область, Полиция, Самоубийство, Происшествие.
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