В Харьковской области подросток пытался покончить с собой: известна причина

Новости Украины:В Волчанске Харьковской области подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери.

В Волчанске Харьковской области полиция предотвратила самоубийство 11-летнего мальчика. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О том, что на крыше 9-этажного дома стоит ребенок, правоохранителям сообщил местный житель. Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание родной матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав.

"По адресу немедленно выехали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь. Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик, и высказывал намерения прыгнуть вниз. Благодаря срочным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей", - говорится в сообщении.

В отношении отца мальчика составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Луцке из окна дома выпали двое 15-летних девушек, одна из которых погибла.