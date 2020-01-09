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День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение

День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинский военный ранен на Донбассе в четверг.

Один украинский военнослужащий был ранен в четверг в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

"Сегодня, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Всего с начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

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Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили об одном обстреле украинских позиций с полуночи по состоянию на 12.00 четверга и отсутствии жертв и пострадавших в его результате.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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