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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
07:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения.

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Павлополя - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; возле поселка Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Красногоровки - из стрелкового оружия.

День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение

Также обстрелам подвергся хутор Вильный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников возле с Марьинки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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