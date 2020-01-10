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На Житомирщине в больнице умер ребенок

На Житомирщине в больнице умер ребенок
08:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: vsn.com.ua

Новости Украины:Причину смерти шестилетней девочки медики назовут после результатов вскрытия.

Во вторник, 7 января, в Житомирской областной детской больнице от болезни умерла шестилетняя девочка из Бердичевского района.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил председатель Бердичевской районной совета Максим Самчик.

По его словам, 5 января больную шестилетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в Житомирской областной детской больнице, которая расположена возле Житомира в селе Станишовка Житомирского района.

Девочка проживала на Бердичевщине в поселке Гришковцы.

"По моей информации, ребенок лечился в Житомирской областной детской больнице, там и умер. Я не знаю официальных результатов медицинских заключений, поэтому только после получения результатов сможем говорить об окончательных причинах смерти ребенка", - рассказал он.

Поэтому причину смерти шестилетней девочки медики назовут после результатов вскрытия. В то же время бердичевские СМИ не исключают, что девочка могла умереть от осложнения гриппа.

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"О трагической смерти ребенка нам удалось узнать из собственных источников, по непроверенной информации, девочка могла умереть от гриппа или его осложнений", - отмечает Бердичев BIZ.

Как сообщалось, в конце декабря в Житомире от гриппа умерла женщина, которая не имела прививки против этой болезни.

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Бердичев, Больница, Ребенок, Житомирская область.
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