Вместо ножа: на Киевщине мужчина с отверткой напал на полицейского (Фото)

В Киевской области мужчина напал на полицейского с отверткой и травмировал его.
Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.
Отмечается, что на этого гражданина неоднократно поступали жалобы за его неадекватное поведение и запугивание жителей села Гора. В полиции рассказали, что отправили на вызов двух правоохранителей.
"Внезапно злоумышленник нанес удар отверткой в лицо правоохранителю и закрылся внутри", - сообщает пресс-служба.
Мать злоумышленника сообщила о вероятном наличии в доме оружия, поэтому на место происшествия вызвали отряд спецназа.
Они задержали нападавшего и возбудили уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Пострадавшего милиционера с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.