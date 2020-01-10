Вместо ножа: на Киевщине мужчина с отверткой напал на полицейского (Фото)

Новости Украины:В одном их поселков Киевской области полицейскому пробили отверткой лицо.

В Киевской области мужчина напал на полицейского с отверткой и травмировал его.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Отмечается, что на этого гражданина неоднократно поступали жалобы за его неадекватное поведение и запугивание жителей села Гора. В полиции рассказали, что отправили на вызов двух правоохранителей.

"Внезапно злоумышленник нанес удар отверткой в лицо правоохранителю и закрылся внутри", - сообщает пресс-служба.

Мать злоумышленника сообщила о вероятном наличии в доме оружия, поэтому на место происшествия вызвали отряд спецназа.

Они задержали нападавшего и возбудили уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Пострадавшего милиционера с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.