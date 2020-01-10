В Одессе пьяная мать забыла, где оставила малолетнего сына

Новости Украины:В Одессе пьяная мать оставила маленького сына с малознакомым мужчиной и забыла об этом.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, 9 января патрульные получили информацию от граждан о том, что к ним обратилась женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения и просит найти ее ребенка.

На месте инспекторы установили, что женщина, находясь на прогулке с сыном на улице Сергея Ядова, познакомилась с мужчиной, и они вместе начали употреблять спиртные напитки.

"Когда женщина "пришла в себя", поняла, что ее сын исчез вместе с ее новым товарищем. Стражи порядка сразу начали поиски мальчика. Через несколько часов поисков инспекторы получили сообщение от оператора "102" о том, что на улице Марсельской находится мальчик без взрослых. Патрульные сразу направились по адресу. На месте обнаружили ребенка, которого разыскивали", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, мужчина, с которым остался мальчик, хотел отвести его домой, но не нашел адрес и оставил малолетнего в одном из магазинов. О происшествии патрульные сообщили инспекторам по ювенальной превенции. По данным пресс-службы, ранее на эту женщину уже составляли соответствующие материалы по домашнему насилию в отношении бабушки мальчика.

Сейчас решается вопрос, относительно привлечения женщины к ответственности согласно ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Как уточнили в региональном главке Нацполиции, поссорившись с матерью, 43-летняя жительница Суворовского района города взяла 7-летнего сына и ушла из дома.

На улице она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости. Когда в доме "новых друзей" закончились алкогольные напитки, женщина пошла с одним из мужчин в магазин. По дороге они поссорились и разошлись в разные стороны. Лишь впоследствии женщина вспомнила, что с ней был сын, и, войдя в первый попавшийся магазин, попросила продавщицу позвонить в полицию.

"Кроме того, что женщина оставила малолетнего сына у малознакомых людей, она еще и забыла об этом и позвонила в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. Мужчины, с которыми остался мальчик, не дождались мать, адрес у ребенка узнать не смогли, и тоже набрали "102". Сопоставив эти два сообщения, правоохранители поняли, что речь идет об одном и том же ребенке", - сообщили в главке.

Мать и сына доставили в Хаджибеевское отделение полиции. О происшествии правоохранители сообщат социальную службу по делам детей.