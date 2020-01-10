На Донбассе боевики обстреляли украинских военных возле Марьинки и Орехового

Новости Украины:Незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских военнослужащих на востоке Украины с начала суток по состоянию на 12.30 пятницы.

Российско-оккупационные войска от начала суток дважды обстреляли украинских военных на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

"С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска осуществили два обстрела. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник ночью почти час обстреливал защитников Марьинки", - проинформировал спикер.

Кроме того, по словам Прауты, утром вражеский обстрел такой же продолжительности зафиксирован возле Орехового. Там оккупанты вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

Потерь со стороны Объединенных сил пока нет, подчеркнул спикер.

Как сообщалось, в течение прошлых суток, 9 января, оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.