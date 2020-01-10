На одном из донбасских КПВВ поймали мужчину со взрывчаткой (Фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы задержали на КПВВ "Майорское" пытавшегося въехать на оккупированные территории мужчину со взрывчаткой.
Об этом рассказали в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.
"Вчера на КПВВ "Майорское" была пресечена попытка незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества, похожего на пластид", - говорится в сообщении.
В багажнике злоумышленника обнаружили два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 гр., похожего на взрывчатку.
"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители.
На данный момент водитель и автомобиль задержаны, следствие ведется. Правоохранители пытаются выяснить цели гражданина.
"Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", - добавили в ООС.