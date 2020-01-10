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На одном из донбасских КПВВ поймали мужчину со взрывчаткой (Фото)

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На одном из донбасских КПВВ поймали мужчину со взрывчаткой (Фото)
13:31 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:На пункте пропуска "Майорское" задержали мужчину со взрывчаткой, который пытался въехать с временно оккупированной территории Донецкой области.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы задержали на КПВВ "Майорское" пытавшегося въехать на оккупированные территории мужчину со взрывчаткой.

Об этом рассказали в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

"Вчера на КПВВ "Майорское" была пресечена попытка незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества, похожего на пластид", - говорится в сообщении.

В багажнике злоумышленника обнаружили два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 гр., похожего на взрывчатку.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители. 

В Госпогранслужбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса

На данный момент водитель и автомобиль задержаны, следствие ведется. Правоохранители пытаются выяснить цели гражданина.

"Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", - добавили в ООС.

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Донбасс, Майорское, КПВВ, ООС.
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