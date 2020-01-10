Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами

Новости Украины:За декабрь киевляне заплатят за тепло и горячую воду на 300-400 гривень меньше.

В декабре "Киевтеплоэнерго" провело перерасчет цен за отопление и горячую воду на общую сумму более 320 млн гривень.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Уже с 14 января киевляне начнут получать платежки - это первое начисление в 2020 году, но начисление за декабрь. Начисление необычное, поскольку произошли определенные изменения, как законодательные, так и изменения стоимости энергоресурсов. Я напомню, что цена за тепловую энергию, а соответственно за услуги по центральному отоплению и горячему водоснабжению, очень зависят от цены на газ. Поэтому сейчас, когда у нас относительно теплая зима, и цена газа меньше, чем было предусмотрено тарифом на тепловую энергию, появились предпосылки для уменьшения стоимости тепловой энергии", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что "Киевтеплоэнерго" уменьшило начисления за отопление и горячую воду за декабрь 2019 года в связи с изменением цены природного газа.

Так, 24 декабря 2019 года правительство утвердило постановление №1082, согласно которому стоимость отопления и горячей воды корректируется ежемесячно в соответствии с актуальной ценой природного газа.

Пантелеев подчеркнул, что такое перечисление позволило уменьшить суммы в платежках за тепло и горячую воду на 22-23% - в среднем это 300-400 грн в зависимости от площади квартиры и энергоэффективности дома.

В "Киевтеплоэнерго" было принято решение об уменьшении начислений за декабрь. Таким образом начисления за декабрь будут уменьшены на 22-23%, что позволит нам сделать самый большой перерасчет в стране. В абсолютных цифрах - это 320 млн грн. То есть на 320 млн грн киевляне заплатят меньше за декабрь. Если говорить о средней платежке - это 300-400 грн", - сказал Пантелеев.

Сумму персонального пересчета можно будет увидеть в отдельной графе в счете на оплату услуг.