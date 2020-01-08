"Нафтогаз": Цены на газ в Украине могут снизиться в начале 2020 года

Новости Украины:Цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 года могут существенно снизиться.

Заключение нового транзитного контракта с "Газпромом" может привести к снижению цен на газ как в Европе, так и в Украине уже в январе, поскольку трейдеры будут продавать газ, накопленный на случай прекращения транзита.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.

"Весь рынок готовился к тому, что транзит может быть прервано. Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас, при условии продолжения транзита, трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа", - сказал он

По словам Коболева, более конкретные цифры снижения цены на газ могут появиться уже в январе после праздников, когда трейдеры оживятся с продажами.

При этом, смогут ли бытовые потребители почувствовать снижение цен на газ, больше зависит от решений правительства.

"Если будет решение о более рыночных механизмах и параллельно с этим снижение, я думаю, мы сможем увидеть позитивные результаты договоренностей (с "Газпромом" - ред) для украинских потребителей", - пояснил Коболев.

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу, сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. в первый год и по 40 млрд куб - в последующие 4 года.

27 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения. Это было сделано с целью предотвратить возможный тарифный скачек в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.