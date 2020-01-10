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Загадочная смерть: в столице обнаружили тела троих мужчин

Загадочная смерть: в столице обнаружили тела троих мужчин
15:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин на столичной Оболони.

В Оболонском районе Киева в подвале жилого дома нашли тела трех мужчин. В настоящее время полиция устанавливает причины смерти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин на столичной Оболони. Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

По информации полиции, сообщение об обнаружении тел в подвале дома на улице Маршала Малиновского поступило около 11:30. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия.

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"По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза", - идется в сообщении.

Сейчас собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этого события.

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Киев, Оболонский район, Нацполиция.
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