Скачать
Пятница, 10.01.2020
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен
Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен
Экстренное собрание: почему Елизавета II созвала всех представителей монархии
Елизавета II созвала всех представителей монархии

Один погибший, четыре раненных: в Штабе ООС уточнили данные о потерях ВСУ 9 января

Один погибший, четыре раненных: в Штабе ООС уточнили данные о потерях ВСУ 9 января
16:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegraf-EPA

Новости Украины:В штабе ООС уточнили, что вчера на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения.

В штабе операции Объединенных сил уточнили, что вчера, 9 января, на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения (утром сообщалось, что один военнослужащий погиб и еще один получил ранения - ред.).

Как сообщает штаб ООС в Facebook, по уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки составили 5 военнослужащих.

"Ранения и боевых травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. "Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - сообщили в штабе ООС.

На одном из донбасских КПВВ поймали мужчину со взрывчаткой (Фото)

Также отмечается, что сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
02 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
03 США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
04 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
05 Что же пошло не так? Алена Винницкая откровенно рассказала о личном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Появилось видео с &quot;черным ящиком&quot; самолета МАУ
Появилось видео с "черным ящиком" самолета МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране: место катастрофы зачистили бульдозерами
Место крушения самолета МАУ зачистили
Звезда сериала &quot;Американская история ужасов&quot; умер в 27 лет
Звезда сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь