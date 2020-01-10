Один погибший, четыре раненных: в Штабе ООС уточнили данные о потерях ВСУ 9 января

Новости Украины:В штабе ООС уточнили, что вчера на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения.

В штабе операции Объединенных сил уточнили, что вчера, 9 января, на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения (утром сообщалось, что один военнослужащий погиб и еще один получил ранения - ред.).

Как сообщает штаб ООС в Facebook, по уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки составили 5 военнослужащих.

"Ранения и боевых травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. "Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - сообщили в штабе ООС.

Также отмечается, что сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.