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День в ООС: противник применил тяжелую артиллерию, ранен военнослужащий ВСУ

День в ООС: противник применил тяжелую артиллерию, ранен военнослужащий ВСУ
18:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боец ВСУ ранен в пятницу в результате обстрелов на Донбассе, в том числе из крупнокалиберной артиллерии.

В течение текущих суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив, среди прочего, тяжелую артиллерию, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Сегодня, 10 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды у н.п. Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (19 мин), минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем; вблизи Южного - из подствольного гранатомета.

Один погибший, четыре раненных: в Штабе ООС уточнили данные о потерях ВСУ 9 января

Один обстрел позиций украинских войск зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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