В Черновцах задержали пьяного мужчину, который пытался поджечь своих родных

Новости Украины:Полицейские Черновцов задержали пьяного мужчину, который хотел поджечь свою семью.

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь свою семью, сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"На спецлинию "102" поступило сообщение, что в больницу доставлена несовершеннолетняя жительница Черновцов с ожогами, которые она получила в результате возгорания дома", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители установили, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор, после чего 16-летняя дочь пыталась успокоить отца.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на замечания не реагировал и вел себя агрессивно. Взяв из подсобного помещения бутылку с бензином, облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку", - сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчина, оставив в доме жену и троих детей, скрылся с места преступления. Однако в течение часа полицейские разыскали злоумышленника и доставили в отделение полиции.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога.