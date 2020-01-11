Скачать
Суббота, 11.01.2020
Итоги дня 10 января: брифинг Пристайко, версии СБУ по трагедии в Иране и хорошие новости от МВФ
Итоги дня 10 января: брифинг Пристайко, версии СБУ по трагедии в Иране и хорошие новости от МВФ
Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана
Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев

Эскалация конфликта: на Донбассе пострадали трое украинских военных

Эскалация конфликта: на Донбассе пострадали трое украинских военных
08:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям.

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получили трое украинских военнослужащих, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В частности, 6 обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Невельского - из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; трижды у Водяного - из минометов калибра 82-мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из стрелкового оружия.

День в ООС: противник применил тяжелую артиллерию, ранен военнослужащий ВСУ

7 обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: 4 раза вблизи Орехово - из артиллерийских систем калибра 122-мм (14 снарядов), минометов калибра 120-мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82-мм (32 мины) и гранатометов различных систем; в районе Южного - из подствольного гранатомета; рядом с Новотошковским - из 120-мм минометов (5 мин).

"С начала текущих суток российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи Песок и со 120-мм минометов (3 мины) по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
03 Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам" (Видео)
04 Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине
05 Авиакатастрофа в Иране: у СБУ есть две приоритетные версии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
США не будут выводить войска из Ирака
США не будут выводить войска из Ирака
Работает как часики: ТОП-5 полезных продуктов для сердца
Работает как часики: ТОП-5 полезных продуктов для сердца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь