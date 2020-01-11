Эскалация конфликта: на Донбассе пострадали трое украинских военных

Новости Украины:Боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям.

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получили трое украинских военнослужащих, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В частности, 6 обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Невельского - из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; трижды у Водяного - из минометов калибра 82-мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из стрелкового оружия.

7 обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: 4 раза вблизи Орехово - из артиллерийских систем калибра 122-мм (14 снарядов), минометов калибра 120-мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82-мм (32 мины) и гранатометов различных систем; в районе Южного - из подствольного гранатомета; рядом с Новотошковским - из 120-мм минометов (5 мин).

"С начала текущих суток российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи Песок и со 120-мм минометов (3 мины) по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе ООС.