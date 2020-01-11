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Угрозы журналистам: во Львове расследуют дело о запугивании местного редактора

Угрозы журналистам: во Львове расследуют дело о запугивании местного редактора
08:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Правоохранители открыли дело по факту угроз главному редактору львовского интернет-издания.

Полиция Львовской области начала досудебное расследование по обращению главного редактора одного из львовских интернет-изданий, которому угрожают неизвестные.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, следователи Шевченковского отдела полиции г.Львов начали уголовное производство по факту обращения об угрозах неизвестных лиц в адрес главного редактора одного из львовских информационных ресурсов, которые он связывает с профессиональной деятельностью.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.Открыто уголовное производство по ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - до трех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

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Журналисты, Львовская область, Львов, НСЖУ, Нацполиция.
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