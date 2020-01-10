В НСЖУ рассказали о количестве нападений против журналистов в декабре

Новости Украины:В конце 2019 года зафиксировали девять случаев физической агрессии в отношении журналистов.

В последний месяц 2019 года в Украине зафиксировали 9 случаев физической агрессии касательно представителей средств массовой информации.

Такие данные представили в Национальном союзе журналистов Украины.

Отмечается, что среди них большинство пострадавших - женщины, а именно 5 стали жертвами различных атак.

"Чаще всего физическая агрессия к работникам СМИ применялась в Киеве - 7 случаев, а также во Львове и области - 2", - рассказали в НСЖУ.

Самыми резонансными стали два инцидента с правоохранителями, в ходе которых пострадали фоторепортер "Радио Свобода" Сергей Нужненко, которого избили, разбили очки и камеру, а также представители "Громадського" Виктория Рощина и Алексей Нкулин, которых забрызгали слезоточивым газом.

Кроме того, по данным НСЖУ, четверо журналистов пострадали 24 декабря во время освещения судебного заседания по делу об убийстве Павла Шеремета:

журналистка телеканала ZIK Алла Жизневская

журналистка издания Страна.ua Юлия Корзун

журналисты издания "Правовой контроль" Антонина Белоглазова и Дмитрий Кучер

В Национальном союзе журналистов отмечают, что в большинстве декабрьских случаев препятствования журналистской деятельности по обращениям пострадавших полиция оперативно открывала соответствующие уголовные производства.