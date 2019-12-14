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В PEC посчитали, сколько журналистов были убиты в мире с начала 2019

В PEC посчитали, сколько журналистов были убиты в мире с начала 2019
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В 26 странах мира в этом году убили 75 журналистов.

С начала 2019 года в 26 странах мира были убиты 75 журналистов.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Press Emblem Campaign (PEC).

"С начала года 75 журналистов были убиты в 26 странах", - говорится в докладе.

Отмечается, что этот показатель на 36% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким с 2006 года.

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Как отметил генеральный секретарь PEC, уменьшение количества жертв среди работников СМИ "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше".

"Интенсивность конфликтов на Ближнем Востоке уменьшилась, но волна иногда насильственных демонстраций в нескольких странах по всему миру является серьезным источником беспокойства за безопасность журналистов", - подчеркнул он.

Согласно данным организации, в 2019 году 13 журналистов погибли в Мексике, в Афганистане и Пакистане по восемь, в Сирии убили шестерых, в Гондурасе - 5, а на Филиппинах 4.

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Были также зарегистрированы убийства (по одному сотруднику СМИ) в каждой из следующих стран: Бангладеш, Чад, Чили, Демократическая Республика Конго, Гана, Кения, Ливия, Нигерия, Северная Ирландия (Великобритания), Южная Африка, Украина, Йемен.

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Журналисты, СМИ, НСЖУ, PEC, Press Emblem Campaign.
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