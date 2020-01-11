Прямиком под лед: двух людей вытащили из затонувшего авто (Фото)

Новости Украины:В Полтавской области автомобиль влетел в водоем, двое пострадавших.

В Горишних Плавнях Полтавской области из автомобиля, который попал в искусственный водоем в результате ДТП, спасатели вытащили двух граждан.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

"10 января в 14:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке ул. Соборная - Добровольского в г. Горишни Плавни. Бойцы ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что автомобиль Honda Acura в результате ДТП попал во временный искусственный водоем ", - говорится в сообщении.

С помощью выдвижной лестницы двум гражданам, которые находились в автомобиле, помогли добраться до берега. Спасенные получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.