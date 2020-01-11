"Скандальные блинчики": Сеть магазинов в Черкассах оштрафовали по-крупному

Новости Украины:Черкасский гипермаркет оштрафовали почти на 130 тысяч гривен после массового отравления.

В Черкасской области один из крупных гипермаркетов оштрафовали на 129,36 тыс. грн за нарушения в сфере безопасности пищевого и санитарного законодательства. Такое решение вынес Черкасский окружной админсуд, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"В сентябре 2019 года специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области провели инспектирование одного из гипермаркетов региона, где в сентябре этого же года были выявлены полуфабрикаты, вызвавшие отравление жителей города. Тогда на больничные койки попали 29 человек, девять из которых дети. У 28-ми из них подтвердили диагноз сальмонеллез", – информирует ведомство.

Во время проверки специалисты службы выявили ряд нарушений. Также были отобраны образцы продуктов питания. Экспертиза выявила в этих образцах стафилококк, бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу.

По информации местного издания "Дзвiн", речь идет о супермаркете "Деликат", а пострадавшие отравились блинчиками.

Он входит в сеть супермаркетов, на сайте которой указано, что магазины есть не только в Черкассах, но и в двух населенных пунктах области.