В Одессе поймали беларусского вора и фальсификатора

Новости Украины:Правоохранители Одессы задержали беларуса, которого разыскивал Интерпол.

В Одессе задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за крупную кражу.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сотрудники уголовного розыска в городе задержали гражданина Беларуси, 1982 года рождения, который находится в международном розыске.

"Правоохранительные органы Беларуси подозревают своего гражданина в краже в особо крупных размерах и подделке документов", - говорится в сообщении.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В дальнейшем задержанный будет экстрагирован на родину для привлечения к ответственности по ч. 4 ст. 205 и ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси.