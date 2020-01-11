Нападение на почтовое отделение: винницкие грабители задержаны (Фото)

В городе Могилев-Подольский и в Жмеринском районе Винницкой области задержали участников преступной группы, которые ограбили почтовое отделение.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.
"10 января около 20:40 в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц ограбила почтовое отделение в городе Могилев-Подольский. Злоумышленники завладели посылками, которые находились в отделении перевозчика, и на автомобилях скрылись с места преступления. На территории области было введено план "Перехват", - говорится в сообщении.
Так, четырех злоумышленников в Жмеринском районе задержали правоохранители. Автомобиль еще одним подозреваемым оперативники задержали в Могилеве-Подольском.
Автомобиль BMW X5, на котором, по ориентировке, передвигались злоумышленники, работники полиции задержали возле села Кацмазов Жмеринского района. Еще одну машину Fiat Ducato, которая была зафиксирована на месте преступления, оперативники задержали в Могилеве-Подольском, рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос.
"Четверо из задержанных - жители в возрасте от 30 до 38 лет, пятый - 41-летний житель Могилев-Подольского", - отметили в полиции.
Правонарушители задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж).
Полицией начато уголовное производство.
Проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства совершения этого преступления и лица, которые могут быть причастны к нему.
Отмечается, что за такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.