Нападение на почтовое отделение: винницкие грабители задержаны (Фото)

Новости Украины:Полиция задержала участников преступной группы, которые ограбили одно из почтовых отделений в Могилев-Подольском.

В городе Могилев-Подольский и в Жмеринском районе Винницкой области задержали участников преступной группы, которые ограбили почтовое отделение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"10 января около 20:40 в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц ограбила почтовое отделение в городе Могилев-Подольский. Злоумышленники завладели посылками, которые находились в отделении перевозчика, и на автомобилях скрылись с места преступления. На территории области было введено план "Перехват", - говорится в сообщении.

Так, четырех злоумышленников в Жмеринском районе задержали правоохранители. Автомобиль еще одним подозреваемым оперативники задержали в Могилеве-Подольском.

Автомобиль BMW X5, на котором, по ориентировке, передвигались злоумышленники, работники полиции задержали возле села Кацмазов Жмеринского района. Еще одну машину Fiat Ducato, которая была зафиксирована на месте преступления, оперативники задержали в Могилеве-Подольском, рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос.

"Четверо из задержанных - жители в возрасте от 30 до 38 лет, пятый - 41-летний житель Могилев-Подольского", - отметили в полиции.

Правонарушители задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж).

Полицией начато уголовное производство.

Проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства совершения этого преступления и лица, которые могут быть причастны к нему.

Отмечается, что за такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.