В Одессе суд арестовал мужчину, который стрелял из ружья по детям

Новости Украины:В Одессе суд арестовал мужчину, который из окна обстрелял детей.

Сегодня Малиновский районный суд Одессы арестовал мужчину, который стрелял по детям с балкона жилого дома.

Как сообщили в суде, в райсуд поступило ходатайство об избрании меры пресечения мужчине, подозреваемому в хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

«Сегодня, 11 января, суд рассмотрел ходатайство стороны обвинения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и удовлетворил его частично. В частности, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 63,06 тыс. грн», - сообщили в суде.

По данным следствия, 10 января в 13.10 злоумышленник находился на балконе своей квартиры и ему не понравилось, что малолетние дети шумно играют в футбол на игровой площадке, которая находится во дворе. Он начал требовать от детей прервать игру в футбол и угрожать, что уничтожит (испортит) мяч.

При этом он взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в сторону улицы, где находились дети.

Дети испугались и убежали с места происшествия.

Напоминаем, 10 января в Малиновском районе Одессы задержан 51-летний мужчина, стрелявший по детям из своей квартиры. Сообщалось, что о стрельбе, которую ведет мужчина на улице Скворцова, сообщили очевидцы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правонарушитель закрылся в своей квартире и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей.