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Группа харьковчан наладила схему по присвоению квартир умерших людей

Группа харьковчан наладила схему по присвоению квартир умерших людей
05:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция Харькова разоблачила группу лиц, которые завладевали квартирами одиноких и умерших граждан.

Детективы следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области разоблачили группу, занимавшуюся незаконным присвоением квартир.

"В течение 2018-2019 годов указанные лица подделывали правоустанавливающие и другие документы, в результате чего становились незаконными владельцами квартир различных лиц. Всего в настоящее время следствием установлена причастность группы злоумышленников к 5 эпизодам преступной деятельности", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следственные действия проводились следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого в марте 2019 по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе спецоперации с привлечением спецподразделения КОРД проведено 8 одновременных обысков у фигурантов, в результате которых были изъяты поддельные договоры дарения и купли-продажи квартир, доверенности, техническая документация, паспорта посторонних лиц и копии таких паспортов, документы с подписью и почерком фигурантов и т.д, а также 50 тыс.грн.

По данным досудебного следствия, схему наладили три человека - двое мужчин (35 и 52 года) и женщина (70 лет). Всем трем объявили о подозрении. Киевский райсуд Харькова взял под стражу мужчин-подозреваемых с правом внесения залога (420 и 520 тыс грн соответственно), а женщине - избрал меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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На 5 квартир, которые были незаконно присвоены группой, наложен арест. Решается вопрос о наложении ареста на счета подозреваемых в банковских учреждениях.

Кроме того, следствие проверяет на причастность к совершению преступлений еще пять человек.

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Харьков, Полиция, КОРД.
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