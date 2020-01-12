На границе со странами ЕС значительно уменьшились очереди

Новости Украины:На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очереди.

На границе Украины и стран Европейского союза 12 января очереди значительно уменьшились сравнительно с предыдущими днями, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Уже сегодня по состоянию на 9:00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе", - говорится в сообщении.

"Обращаем ваше внимание, что сейчас на этом участке границы ситуация такова: Польша: "Ягодин" - 30, "Устилуг" - 0, "Угринов" - 0, "Рава-Русская" - 0, "Грушев" - 100, "Смельница" - 35, "Шегини" - 60, "Краковец" - 170. Словацкая Республика: "Малый Березный" - 130, "Ужгород" - 150. Венгрия: "Тиса" - 80, "Звонково" - 0, "Косино" - 20, "Лужанка" - 20, "Вилок" - 30. Румыния: "Дьяково" - 0, "Солотвино" - 0, "Порубное" - 0", - добавили пограничники.

В ГПСУ также призывают граждан учесть эту информацию и, по возможности, выбирать пункты пропуска, которые не загружены.

Госпогранслужба увеличила количество пограничных нарядов прежде всего по проверке документов и осмотра транспортных средств, ила режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнила вопросы взаимодействия с пограничными службами сопредельных стран.