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В Ровенской области у мужчины изъяли 40 килограмм янтаря (Фото)

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В Ровенской области у мужчины изъяли 40 килограмм янтаря (Фото)
14:29 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Ровенской области полиция изъяла у местного жителя 40 килограммов янтаря, которые он перевозил на мопеде без номеров.

Правоохранители Ровенской области задержали мужчину, у которого обнаружили 40 килограммов янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области. 

Как говорится в сообщении, сотрудники полиции остановили мопед без номерных знаков. При осмотре, правоохранители обнаружили мешок с янтарем.

Весь янтарь был изъят и направлен на экспертизу. Общий вес янтаря составил 41 килограмм. Конфискованный мопед отправили на штраф площадку полиции. По факту перевозки янтаря открыто уголовное производство. 

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"По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Кодекс дополнен указанной статьей согласно Закону от 19 декабря 2019 года", — отмечается в сообщении.

Напомним, полиция Харькова разоблачила группу лиц, которые завладевали квартирами одиноких и умерших граждан.

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Ровенская область, Янтарь, Нацполиция.
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