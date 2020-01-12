В Ровенской области у мужчины изъяли 40 килограмм янтаря (Фото)

Новости Украины:В Ровенской области полиция изъяла у местного жителя 40 килограммов янтаря, которые он перевозил на мопеде без номеров.

Правоохранители Ровенской области задержали мужчину, у которого обнаружили 40 килограммов янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Как говорится в сообщении, сотрудники полиции остановили мопед без номерных знаков. При осмотре, правоохранители обнаружили мешок с янтарем.

Весь янтарь был изъят и направлен на экспертизу. Общий вес янтаря составил 41 килограмм. Конфискованный мопед отправили на штраф площадку полиции. По факту перевозки янтаря открыто уголовное производство.

"По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Кодекс дополнен указанной статьей согласно Закону от 19 декабря 2019 года", — отмечается в сообщении.

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