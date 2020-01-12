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В Умани вооруженные люди напали на евреев

В Умани вооруженные люди напали на евреев
14:47 Сегодня Телеграф Фото: Yeshiva World News

Новости Украины:В Умани около 30 человек совершили нападение на группу евреев, находящуюся вблизи могилы раввина Нахмана.

В Умани в пятницу ночью, 10 января, примерно 30 человек с ножами и палками напали на евреев, находившихся около могилы раввина Нахмана. Об этом сообщает Yeshiva World News.

По словам свидетелей, злоумышленники были вооружены ножами и палками. Отмечается, что жестокое избиение началось после незначительного спора между одним из местных украинцев и евреем.

"Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев", - рассказал проводивший Шаббат еврей.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, не попытались помочь, а "просто стояли и смотрели, что происходит".

В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.

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Напомним, что похожий инцидент в Умани произошел в начале декабря прошлого года, когда было совершено вооруженное нападение на еврейского паломника, молящегося на могиле раввина Нахмана.

Как известно, в Умани похоронен лидер и правнук основателя хасидизма цадик Нахман, в связи с чем в небольшой город в Черкасской области постоянно приезжают паломники-хасиды.

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Нападение, Умань, Хасиды, Нахман.
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