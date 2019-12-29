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В США мужчина с мачете напал на синагогу

В США мужчина с мачете напал на синагогу
15:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Пять человек получили ножевые ранения в пригороде Нью-Йорка во время празднования Хануки.

В субботу, 28 декабря, возле здания синагоги в городе Монси, штат Нью-Йорк, произошла резня. Несколько человек получили ножевые ранения.

Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере трое человек.

В то же время Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев заявил в Twitter, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.

Нападавший, прикрывая лицо шарфом, вошел в дом раввина, где на празднование собрались более ста человек, достал мачете и стал наносить удары людям.

Пострадавшие доставлены в больницу, двое находятся в критическом состоянии. Все они - евреи-хасиды.

Подозреваемый арестован полицией.

За последнюю неделю в Нью-Йорке произошла серия антисемитских нападений. Мэр города Уильям де Блазио пообещал использовать все инструменты, чтобы остановить эти атаки.

Самый кровавый год за почти полвека: в США побит жуткий рекорд

Ранее в Калифорнии мужчина с мачете разгуливал по городу и убивал людей. Так, первыми под нож попали двое мужчин из жилого комплекса, расположенного вблизи пекарни.

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США, Полиция, Нападение, Ханука, Монси.
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