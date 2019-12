В США мужчина с мачете напал на синагогу

В субботу, 28 декабря, возле здания синагоги в городе Монси, штат Нью-Йорк, произошла резня. Несколько человек получили ножевые ранения.

Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере трое человек.

В то же время Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев заявил в Twitter, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.

Нападавший, прикрывая лицо шарфом, вошел в дом раввина, где на празднование собрались более ста человек, достал мачете и стал наносить удары людям.

Пострадавшие доставлены в больницу, двое находятся в критическом состоянии. Все они - евреи-хасиды.

#BREAKING: Several people are injured in a stabbing attack at a synagogue in upstate New York’s Forshay neighborhood.pic.twitter.com/udm0jz1LfD

— Jennifer Franco (@jennfranconews) 29 декабря 2019 г.