Денисова назвала освобождение украинских узников Кремля приоритетом

Новости Украины:Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова назвала приоритетным для себя вопрос освобождения узников Кремля.

Людмила Денисова заявила, что сделает все возможное для возвращения всех полит заключенных и военнопленных граждан Украины домой.

По ее словам, Россия содержит в своих тюрьмах и на территории временно оккупированного Крыма сотни украинских граждан. Она подчеркнула, что вопрос освобождения каждого из них является приоритетным.

"Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой", - написала Денисова в своем Телеграм-канале.

Людмила Денисова отметила, что благодаря совместным усилиям за последние полгода в Украину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных.

Напомним, пограничники запретили въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, которая ранее незаконно посещала Крым.