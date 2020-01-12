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Денисова назвала освобождение украинских узников Кремля приоритетом

Денисова назвала освобождение украинских узников Кремля приоритетом
16:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова назвала приоритетным для себя вопрос освобождения узников Кремля.

Людмила Денисова заявила, что сделает все возможное для возвращения всех полит заключенных и военнопленных граждан Украины домой. 

По ее словам, Россия содержит в своих тюрьмах и на территории временно оккупированного Крыма сотни украинских граждан. Она подчеркнула, что вопрос освобождения каждого из них является приоритетным. 

"Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой", - написала Денисова в своем Телеграм-канале.

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Людмила Денисова отметила, что благодаря совместным усилиям за последние полгода в Украину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных.

Напомним, пограничники запретили въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, которая ранее незаконно посещала Крым.

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Крым, Людмила Денисова, Оккупация, Оккупированный полуостров.
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