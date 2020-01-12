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Великобритания боится потерять США в качестве союзника в войне

Великобритания боится потерять США в качестве союзника в войне
17:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В Лондоне думают над пересмотром своей политики и уменьшением зависимости от США.

В Великобритании опасается, что страна может остаться без своего военного союзника США в будущих военных конфликтах. Об этом сообщает Sky News.

Уоллес обеспокоен тем, что растущая политика изоляции президента США Дональда Трампа означает, в Британии, возможно, придется пересмотреть предположения, которые лежали в основе ее оборонного планирования в течение последних 10 лет.

Как отметил министр, мысль о том, что США отступят от своей международной роли, "не дает мне спать по ночам".

"Меня беспокоит, что Соединенные Штаты могут отказаться от своего лидерства во всем мире. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее", – сказал министр.

Задержанного в Иране посла Британии отпустили, а затем вызвали в МИД страны

Он хочет, чтобы Британия использовала будущий пересмотр оборонной политики для изучения новых возможностей, которые будут означать меньше зависимость от США во время потенциальных военных конфликтов в будущем.

"Мы очень зависим от американского воздушного прикрытия и американских средств наблюдения и разведки. Нам нужно диверсифицировать наши активы", – сказал Уоллес.

Напомним, Посол Британии заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране. 

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США, Великобритания, Лондон, Бен Уоллес.
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