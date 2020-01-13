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Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь

Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь
07:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Один обстрел по украинским позициям был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" возле поселка Водяное, из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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