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Каховское убийство: правоохранители провели детальное расследование

Каховское убийство: правоохранители провели детальное расследование
10:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:В Нацполиции решили отстранить троих правоохранителей и еще троих уволили.

В Каховке Херсонской области начато служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, которое произошло в новогоднюю ночь в городе Каховка. Трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание.

Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Начальник областного главка полиции Александр Прокудин сообщил, что проводится служебное расследование, а в отношении полицейских применены "строгие дисциплинарные взыскания".

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"В частности, в отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание - увольнение с занимаемой должности. В отношении дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось производство по убийству мужчины, примененное дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволено из органов внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований.

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Херсонская область, Херсон, Каховка.
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